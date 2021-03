Varianti | Speranza | “Mi aspetto crescita curva e altre regioni in rosso”

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Quello che miè che l’impatto della variante possa far crescere la, quindi michevadano verso ilcon ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all’andamento dellaepidemiologica e valuteremo di giorno in giorno l’andamento della“. Sono queste le parole di Roberto, ministro della Salute, intervenuto a Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. SportFace.

Questo sar un mese complicato ammette il ministro della Salute Robertoribadendo come leabbiano "prodotto una nuova fase di accelerazione dell epidemia , con il virus che oggi pi ...'Questo sarà un mese complicato' ammette il ministro della Salute Robertoribadendo come leabbiano 'prodotto una nuova fase di accelerazione dell'epidemia', con il virus che 'oggi ..."Nei prossimi giorni circolare per ok ad Astrazeneca per over 65". Sullo Sputnik: "Se i controlli andranno a buon fine, pronti a collaborare con la Russia" ...Il vaccino anti Covid Astrazeneca si può usare per tutte le fasce d'età. Quindi anche per chi ha più di 65 anni. «Ci sono nuove evidenze che dimostrano che anche ...