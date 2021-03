Sampdoria Cagliari 0-1 LIVE | tiro debole di Candreva | pallone fuori

(Di domenica 7 marzo 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Squadre in campo, tutto pronto al Ferraris di Genova per. 1? Fischio d’inizio – Al via il match, primodei blucerchiati 4? Brivido Joao Pedro – L’attaccante delsi porta a tu per tu con Audero che gli chiude lo specchio di porta respingendo con i piedi 8?gioco Joao Pedro – Il centrocampo del ...

Advertising

rfutbol : Descanso Sampdoria 0-1 Cagliari #Sampdoria #Cagliari #SerieA - PEFIORENTINA : Serie A Half Time Sampdoria 0 Cagliari 1 - Billings___ : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - HT Score: Sampdoria 0-1 Cagliari #SSFootball - FT_Total : Descanso #SerieA. Sampdoria 0-1 Cagliari (Joao Pedro). - 100x100Napoli : Il primo tempo di #Sampdoria #Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Cagliari

In campo0 - 1 LIVE 12' GOL!0 - 1! Rete di Joao Pedro. Rimessa laterale di Lykogiannis che spiove in area di rigore, sponda di Pavoletti per Joao Pedro che calcia in ...L'episodio chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/21: moviola...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventiseiesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...In campo Sampdoria-Cagliari 0-0 LIVE. Semplici recupera Rugani nel reparto arretrato completato da Godin e Ceppitelli; a centrocampo conferma per il terzetto Marin-Nainggolan-Dunc ...