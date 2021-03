Roma | Fonseca | «Abbiamo vinto bene | Pellegrini è un giocatore intelligente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa. Le sue parole Il tecnico dellaPauloha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 sul Genoa. Le sue parole GENOA – «affrontato una buona squadra. Mi aspettavo che avrebbe pressato più alti. Penso chefatto girare la palla lentamente, senza grande profondità ma». CRISTANTE – «Bryan è un. Ha giocato in difesa per dare più qualità alla circolazione». FATICA – «La squadra staanche se alcuni hanno giocato tutte le partite».– «Lorenzo è un...