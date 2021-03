RC Auto | calano i prezzi ma la Campania resta maglia nera

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 marzo 2021) La buona notizia è che oggi le tariffe RCsono nettamente più basse rispetto a 12 mesi fa; secondo l’osservatorio RCdi Facile.it, a febbraio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 464,09 euro, vale a dire il 13,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Se è vero quindi che, dati alla mano, assicurare oggi un veicolo costa, in media, 72 euro in meno rispetto allo scorso anno, la cattiva notizia è che la curva dei premi sembra essere tornata a salire tanto che da gennaio a febbraio 2021 è stato rilevato un rincaro, sia pur lieve, dei premi medi: +1,44%. I dati emergono dall’analisi di un campione di 8.650.866 preventivi raccolti da Facile.it tra l’1 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021 e delle relative quotazioni offerte sul portale*. “Dopo un lungo periodo di costante calo era inevitabile che i premi medi ...