Radicali italiani | congresso conferma vertici partito

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni sono stati riti nelle cariche di segretario, tesoriera e presidente didal XIX‘Next Generation Radicale: costruiamo un patrimonio civile, democratico ed ecologico’ che si è concluso oggi pomeriggio. La votazione così come i lavori delsi sono svolti completamente online, primo esempio di questo tipo in Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RadioRadicale : È morto a 59 anni Claudio #Coccoluto, uno dei dj italiani più noti e apprezzati nel mondo Vicino alle battaglie ra… - f_galtieri : RT @Radicali: #NextGenerationRadicale: con 104 voti favorevoli, 25 contrari e 20 astensioni, il XIX Congresso di Radicali Italiani ha appro… - iervolino_m : RT @Radicali: ?? Ultima giornata di #NextGenerationRadicale, il XIX Congresso di Radicali Italiani. ?? Segui tutti i lavori in diretta su: F… - Roc_and_Roll : RT @Radicali: #NextGenerationRadicale: con 104 voti favorevoli, 25 contrari e 20 astensioni, il XIX Congresso di Radicali Italiani ha appro… - iervolino_m : RT @Radicali: #NextGenerationRadicale: con 104 voti favorevoli, 25 contrari e 20 astensioni, il XIX Congresso di Radicali Italiani ha appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Radicali italiani

Radicali.it

Gli Agnelli, che erano allora " e di gran lunga " i più grossi industriali, e quindi la ... al Pd sono rimaste battaglie civili " e borghesi " già fatte e già vinte, da un pezzo, dai; ...... promossa da, Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani", ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto, CILD, insieme a Oxfam, ActionAid, Legambiente, Scalabriniani, ...Secondo giorno di dibattito generale del XIX congresso di Radicali Italiani Next Generation Radicale: costruiamo un patrimonio civile, democratico ed ecologico che ha visto il contributo di numerosi i ...Usuelli (+Europa/Radicali): garantire il rispetto della norma a beneficio di tutti E’ di poche ore fa la notizia che la Giunta regionale ha previsto per la Lombardia nuove misure di contenimento del c ...