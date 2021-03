LIVE Short track, Mondiali 2021 in DIRETTA: Pietro Sighel da sogno, l’azzurro è bronzo nei 1000m! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Fontana si gioca la medaglia nel concorso generale, deve difendersi da Selma Poutsma e Hanne Desmet. 16:02 Vi ricordiamo che le Superfinal sono riservate ai migliori otto delle classifica overall. 15:59 Saranno otto le atlete al via: Courtney Sarault (CAN), Sofia Prosvirnova (RSU), Selma Poutsma (NED), Xandra Velzeboer (NED), Arianna Fontana (ITA), Kristen Santos (USA), Suzanne Schulting (NED) e Hanne Desmet (BEL). 15:56 Adesso passiamo subito alle donne, che tra qualche minuto saranno impegnate nella Superfinal. 15:53 La classifica overall vede in testa Shaoang Liu con 57 punti, Shaolin Sandor Liu è secondo a 42, Semen Elistratov e Charles Hamelin si trovano ex equo a 39, Sieghel è quinto con 26, vediamo se riuscirà a fare il miracolo nei 3000m. 15:50 Non ci sono più parole per Sighel, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:03 Fontana si gioca la medaglia nel concorso generale, deve difendersi da Selma Poutsma e Hanne Desmet. 16:02 Vi ricordiamo che le Superfinal sono riservate ai migliori otto delle classifica overall. 15:59 Saranno otto le atlete al via: Courtney Sarault (CAN), Sofia Prosvirnova (RSU), Selma Poutsma (NED), Xandra Velzeboer (NED), Arianna Fontana (ITA), Kristen Santos (USA), Suzanne Schulting (NED) e Hanne Desmet (BEL). 15:56 Adesso passiamo subito alle donne, che tra qualche minuto saranno impegnate nella Superfinal. 15:53 La classifica overall vede in testa Shaoang Liu con 57 punti, Shaolin Sandor Liu è secondo a 42, Semen Elistratov e Charles Hamelin si trovano ex equo a 39, Sieghel è quinto con 26, vediamo se riuscirà a fare il miracolo nei 3000m. 15:50 Non ci sono più parole per, ...

