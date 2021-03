Advertising

FirenzePost : Firenze: cassonetti strapieni in Piazza Conti, la gente protesta - davide_vecchi : @Guitambu @gloquenzi Firenze, Milano, Bergamo, Venezia, Brescia, Padova, Siena, persino Perugia: ogni amministrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cassonetti

Firenze Post

...notte quando due pattuglie in borghese con auto civetta si sono appostate al confine trae ... che un paio di volte alla settimana riempivano idella zona con sacchi di scarti tessili....riempivano idella zona con sacchi di scarti tessili. L'operazione è avvenuta la scorsa notte quando due pattuglie in borghese con auto civetta si sono appostate al confine trae ...Magari adesso partiranno inchieste e verifiche da parte dell'azienda e dei vigili urbani, attraverso immagini di telecamere e testimonianze, per punire i reprobi che si sono macchiati di tale infrazio ...Firenze – Dopo una settimana di appostamenti e verifiche ... che un paio di volte alla settimana riempivano i cassonetti della zona con sacchi di scarti tessili. Per non farsi sorprendere non agivano ...