Fedez | Polemiche sul sostegno di Chiara a me e Francesca? Sterili | una moglie sostiene il marito

(Di domenica 7 marzo 2021) “La polemica sull’endorsement dicon la mobilitazione dei suoi follower? Cosa potevate aspettarmi da mia?”.taglia corto sulle bordate ricevute sui social per la mobilitazione dellaa favore suo e diMichielin. “Mi hanno sempre insegnato che unaune viceversa - ha aggiunto, arrivato secondo al festival di Sanremo -, posso solo dire di essere fortunato. È una polemica sterile, anche perché la canzone è stata prima dappertutto, senza l’intervento di: c’è un riscontro oggettivo”. E poi, sottolinea ancora, “ci sono altri scatti al televoto: come Madame, che ha scalato qualcosa come dieci posizioni”. Leggi anche... Michielin e ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Polemiche

Nonostantee la Michielin non abbiano vinto, lenon sono di certo mancate: i due artisti, seguiti da migliaia e migliaia di followers sui social, sono finiti subito al centro della ...... cui hanno risposto in maniera brillante sul palco Franceschina Michielin, che li ha ceduti a,... look audaci, tirapugni,con i rapper, camere d'hotel allagate e dichiarazioni shock ("...Il rapper replica alle polemiche ricevute sui social per la mobilitazione della moglie a favore suo e di Francesca Michielin a Sanremo ...«La polemica sull'endorsement di Chiara con la mobilitazione dei suoi follower? Cosa potevate aspettarmi da mia moglie?». Fedez taglia corto sulle bordate ricevute ...