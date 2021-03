“E’ gay per colpa mia”. Frase choc di Tommaso Zorzi negli studi di Verissimo, Toffanin su tutte le furie. Cos’è successo (Di domenica 7 marzo 2021) Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno degli ospiti di Verissimo della puntata del 6 marzo. L’influencer milanese ha quindi raccontato a modo suo la sua avventura al reality show. Ha quindi esposto la sua opinione senza mezzi termini e con sincerità ha detto che cosa ne pensa di alcune sue ex coinquiline, definendo Giulia come falsa, Guenda come strafalsa e Maria Teresa come falsissima. Ecco che cosa ha rivelato il vincitore del Grande Fratello Vip Comunque sia, nonostante oggi Tommaso sia molto apprezzato dai telespettatori e che abbia conquistato un numero incredibile di fans, non sempre le cose gli sono andata bene. Anzi, tempo fa è stato anche vittima di omofobia. Questo argomento, tra l’altro, ha incuriosito particolarmente la Toffanin ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021), il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno degli ospiti didella puntata del 6 marzo. L’influencer milanese ha quindi raccontato a modo suo la sua avventura al reality show. Ha quindi esposto la sua opinione senza mezzi termini e con sincerità ha detto che cosa ne pensa di alcune sue ex coinquiline, definendo Giulia come falsa, Guenda come strafalsa e Maria Teresa come falsissima. Ecco che cosa ha rivelato il vincitore del Grande Fratello Vip Comunque sia, nonostante oggisia molto apprezzato dai telespettatori e che abbia conquistato un numero incredibile di fans, non sempre le cose gli sono andata bene. Anzi, tempo fa è stato anche vittima di omofobia. Questo argomento, tra l’altro, ha incuriosito particolarmente la...

