Crotone, doppio Simy nel poker al Toro. Il Parma ribalta a Firenze, nel recupero autogol di Iacoponi: è 3-3 (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono concluse le partite del pomeriggio della 26a giornata di Serie A. Sfide fondamentali soprattutto in ottica salvezza quelle del pomeriggio, con non poche sorprese. Torna alla vittoria il Crotone, per la prima di mister Cosmi allo Scida. Ci pensano Simy (doppietta) e le prodezze di Reca e Ounas sul finale, a ristabilire le distanze dopo i gol di Mandragora e Sanabria. Partita dalle mille emozioni quella dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina passa due volte in vantaggio con Martinez Quarta e Milenkovic, ma si fa riprendere in entrambi i casi dai ducali con Kucka e Kurtic. Nel finale i crociati trovano addirittura il 3-2 con il primo gol in Serie A di Mihajla, ma un incredibile autogol di Iacoponi fissa il risultato sul 3-3. foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Si sono concluse le partite del pomeriggio della 26a giornata di Serie A. Sfide fondamentali soprattutto in ottica salvezza quelle del pomeriggio, con non poche sorprese. Torna alla vittoria il, per la prima di mister Cosmi allo Scida. Ci pensano(doppietta) e le prodezze di Reca e Ounas sul finale, a ristabilire le distanze dopo i gol di Mandragora e Sanabria. Partita dalle mille emozioni quella dello stadio Artemio Franchi di. La Fiorentina passa due volte in vantaggio con Martinez Quarta e Milenkovic, ma si fa riprendere in entrambi i casi dai ducali con Kucka e Kurtic. Nel finale i crociati trovano addirittura il 3-2 con il primo gol in Serie A di Mihajla, ma un incredibiledifissa il risultato sul 3-3. foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo ...

