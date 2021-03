Ue-Usa, istruzioni per un’alleanza tech. Scrivono Cerra e Boccardelli (Di sabato 6 marzo 2021) L’elezione di Biden offre alle due sponde dell’atlantico una grande opportunità per costruire il futuro delle democrazie liberali occidentali e delle loro economie nella tecnosfera. Ma se Stati Uniti ed Europa non riusciranno a realizzare a breve un accordo su comuni regole sul digitale gran parte del pianeta potrebbe adottare modelli e regole promosse da sistemi autarchici a loro uso e vantaggio. La geografia fisica ha sempre definito le primarie strategie di un paese nei secoli passati, da oggi a questa andrà obbligatoriamente sommata anche la geografia digitale. E la geografia digitale nelle due sponde atlantiche vede un’America che si è sottratta ai colloqui presso l’Ocse su come tassare i giganti della tecnologia e un’Europa che, attraverso la sua Corte di giustizia, ha annullato l’accordo “Privacy Shield” tra Ue e Usa minando la base giuridica su cui i dati personali ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) L’elezione di Biden offre alle due sponde dell’atlantico una grande opportunità per costruire il futuro delle democrazie liberali occidentali e delle loro economie nella tecnosfera. Ma se Stati Uniti ed Europa non riusciranno a realizzare a breve un accordo su comuni regole sul digitale gran parte del pianeta potrebbe adottare modelli e regole promosse da sistemi autarchici a loro uso e vantaggio. La geografia fisica ha sempre definito le primarie strategie di un paese nei secoli passati, da oggi a questa andrà obbligatoriamente sommata anche la geografia digitale. E la geografia digitale nelle due sponde atlantiche vede un’America che si è sottratta ai colloqui presso l’Ocse su come tassare i giganti della tecnologia e un’Europa che, attraverso la sua Corte di giustizia, ha annullato l’accordo “Privacy Shield” tra Ue e Usa minando la base giuridica su cui i dati personali ...

