Tabellone Wta Lione 2021 | presente Giorgi | torna Bouchard

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilprincipale del Wta di, evento in programma dall’1 al 7 marzo in Francia. Camilaparteciperà all’evento e affronterà Viktoria Kuzmova al primo turno: proverà a usufruire delle proprie abilità sul veloce, puntando sul gioco da fondocampo. Eugenietornerà in campo, beneficiaria di una wild card, e dovrà vedersela con Aliaksandra Sasnovich. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo transalpino, aggiornato gradualmente.WTAFINALE Tauson vs (Q) Golubic SEMIFINALI Tauson b. Badosa 7-5 6-1 (Q) Golubic b. (2) Ferro 4-6 6-0 7-6(4) QUARTI DI FINALE Tauson b.6-3 6-1 Badosa b. (4) Mladenovic 7-5 6-7(5) 6-2 (Q) Golubic b. Minne 6-3 7-6(0) (2) Ferro b. (WC) Burel 2-6 6-1 ...

Viktorija Golubic (130) si qualificata per le semifinali del torneo di Lione battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 delfrancese, ovvero ...Sul cemento indoor transalpino , oggi, nei quarti del torneoLione 2021 di tennis , di categoria 250 , è stata eliminata l'ultima italiana in, Camila Giorgi, battuta dalla qualificata danese Clara Tauson , che si è imposta per 6 - 3 6 - 1 in un'...Il tabellone completo del Qatar ExxonMobil Open, torneo che vede al via il rientrante Roger Federer Il tabellone completo del Qatar ExxonMobil Open. Dopo aver ospitato un evento WTA, Doha sarà teatro ...L’altoatesino è la quinta testa di serie dell’Open 13 Provence: incrocerebbe Daniil già ai quarti. Travaglia sfida McDonald al primo turno ...