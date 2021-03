Strade Bianche 2021 | Mathieu van der Poel | “Alaphilippe era stanco | sapevo di poterlo staccare”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Era il favorito d’obbligo,van der, e l’olandese della Alpecin-Fenix ha confermato il pronostico, vincendo in maniera autorevole la quindicesima edizione dellecorrendo nella giusta maniera durante tutto il corso della gara. Non solo lo scatto nel finale, ma il fuoriclasse nordeuropeo ha lavorato di fino per tutta la giornata, rimanendo sempre fra i primi e attaccando nell’ultimo tratto di sterrato di Le Tolfe, portandosi dietro Julianed Egan Bernal e battendoli sull’ultima rampa. Una vittoria impressionante la sua, con cui ha dimostrato ancora una volta la sua abilità sudel genere grazie al suo trascorso nel ciclocross e soprattutto la sua immensa classe, conquistando il ventinovesimo successo della sua breve ...