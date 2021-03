Sassuolo, Consigli: “Siamo in un momento difficile. Senza cattiveria non si vince” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Sassuolo stecca contro l'Udinese. I neroverdi cadono per 2-0 sul campo dei friulani e perdono terreno prezioso nella lotta per l'accesso all'Europa League. La formazione di Roberto De Zerbi sta affrontando un momento delicato.caption id="attachment 1041349" align="alignnone" width="1024" Consigli, Sassuolo Torino, getty images/captionLE PAROLE DI ConsigliIl portiere Andrea Consigli non nasconde la sua enorme delusione per il risultato finale. Queste le sue parole a Sky Sport: "Siamo tutti delusi e fa bene a esserlo De Zerbi. Arriviamo nella tre quarti campo da grande squadra, ma ci manca la cattiveria da grandi squadre. Dobbiamo cambiare qualcosa perché altrimenti facciamo un campionato anonimo. Il nostro gioco ci porta ad avere sempre la palla. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Ilstecca contro l'Udinese. I neroverdi cadono per 2-0 sul campo dei friulani e perdono terreno prezioso nella lotta per l'accesso all'Europa League. La formazione di Roberto De Zerbi sta affrontando undelicato.caption id="attachment 1041349" align="alignnone" width="1024"Torino, getty images/captionLE PAROLE DIIl portiere Andreanon nasconde la sua enorme delusione per il risultato finale. Queste le sue parole a Sky Sport: "tutti delusi e fa bene a esserlo De Zerbi. Arriviamo nella tre quarti campo da grande squadra, ma ci manca lada grandi squadre. Dobbiamo cambiare qualcosa perché altrimenti facciamo un campionato anonimo. Il nostro gioco ci porta ad avere sempre la palla. ...

