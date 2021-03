(Di sabato 6 marzo 2021) Ogni giorno, la vera regina del Festival di, ne combina una. L’ultima? Halad’hotel. L’ha rivelato lei stessa in collegamento con “Italia Sì”, in onda su Rai1. “Hola”, ha detto a uno stupefatto Marco Liorni.colpa di una distrazione dell’interprete di “Quando ti sei innamorato”, 12esima nella classifica provvisoria della kermesse. Ecco l’aneddoto: “Mi hanno regalato dei fiori, siccome non avevo un vaso, li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua e mi sono allontanata. Quando sono tornata, c’eral’acqua nel corridoio. Allora perlaho lavorato con gli asciugamani, a ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - SMSNEWSOFFICIAL : #SANREMO2021 – Amadeus: “Non condurrò il Festival nel 2022”. #GiovannaBotteri: “In questo anno terribile in qualche… - FQMagazineit : Sanremo 2021, Orietta Berti confessa: “Ho allagato la stanza dell’albergo, ho passato tutta la notte ad asciugarla” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

... la città che Elon Musk vuole creare nel deserto: cosa sappiamo Il 2 marzo, mentre mezza Italia era incollata alla tv per seguire la prima serata della 71edizione del Festival di, Elon ..."Questosenza pubblico ci ha fatto percepire quello che c'è oltre la telecamera: c'è un'Italia che ci sta guardando, che lotta con coraggio e con grande voglia di farcela" ha ...Ogni giorno Orietta Berti, la vera regina del Festival di Sanremo 2021, ne combina una. L’ultima? Ha allagato la stanza d’hotel. L’ha rivelato lei stessa in collegamento con “Italia Sì”, in onda su ...Ornella Vanoni, 86 anni, torna dov’è di casa. Il palco di Sanremo. C’è stata come cantante in gara undici volte, come ospite altre tre. L’ultima, lo scorso anno. Ma ora Ornella torna in un Ariston dov ...