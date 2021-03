Sanremo 2021, la scaletta della serata finale (Di sabato 6 marzo 2021) È tempo di finalissima per Sanremo 2021 con la quinta serata di sabato 6 marzo. Tra poche ore si conoscerà il nome del vincitore della 71°edizione del Festival, così particolare, che per vari motivi rimarrà impresso nella memoria collettiva. La quarta serata, oltre a eleggere Gaudiano vincitore delle Nuove Proposte, ha visto l’intervento del voto della sala stampa, che ha sparigliato la precedente classifica dei Campioni in gara. Ma la gara è ancora aperta e, appunto, solo al termine della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2021 si saprà chi vince. Protagonista della finale di Sanremo 2021 è il televoto, che si esprime dopo la Giuria ... Leggi su gqitalia (Di sabato 6 marzo 2021) È tempo di finalissima percon la quintadi sabato 6 marzo. Tra poche ore si conoscerà il nome del vincitore71°edizione del Festival, così particolare, che per vari motivi rimarrà impresso nella memoria collettiva. La quarta, oltre a eleggere Gaudiano vincitore delle Nuove Proposte, ha visto l’intervento del votosala stampa, che ha sparigliato la precedente classifica dei Campioni in gara. Ma la gara è ancora aperta e, appunto, solo al terminequinta e ultimadel Festival disi saprà chi vince. Protagonistadiè il televoto, che si esprime dopo la Giuria ...

