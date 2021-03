Sampdoria | Audero e la tradizione del clean sheet con il Cagliari | i numeri

(Di sabato 6 marzo 2021) Lavuole tornare alla vittoria già dalla sfida casalinga contro il: il riscatto passa dalle mani diLavuole tornare alla vittoria contro ile magari tenere la porta inviolata. Il, per il portiere blucerchiato, manca dall’ultima sfida del girone d’andata contro il Parma. Lacasalinga contro i sardi, però, fa ben sperare: lainfatti ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe in campionato contro il. LEGGI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ricardorubio44 : ???? GENOA 1-1 SAMPDORIA Entrambe le squadre si sono annullate. La squadra di Ranieri non ha mai messo in difficoltà… - sampdoria : ?? | OCCASIONE 27' – #Audero controlla con lo sguardo il tentativo di #Zajc, il cui destro sfila largo sul fondo.… - passiondfutbol : Serie A???? ?#GenoaSampdoria ???Formazioni Ufficiali GENOA Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootma… - winradtrader : @supplicolegambe Fiorentina-Roma 1-2 (Milenkovic; Mkhitaryan, Pellegrini) Genoa-Sampdoria 1-2 (Badelj; Damsgaard, C… - infoitsport : Fantacalcio Sampdoria: si salva Audero, l’attacco crolla: i voti -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Audero

Sampdoria News

Lavuole tornare alla vittoria già dalla sfida casalinga contro il Cagliari: il riscatto passa dalle mani di ......subiti non ha ancora trovato una soluzione ed Emilè rimasto imbattuto solo in due partite di questo campionato, comincia a suonare un campanello d'allarme anche in attacco per la. ...La Sampdoria vuole tornare alla vittoria già dalla sfida casalinga contro il Cagliari: il riscatto passa dalle mani di Audero ...La Sampdoria e Manolo Gabbiadini sarebbero a un passo dalla firma sul rinnovo di contratto Se a salvezza raggiunta si dovrà parlare del rinnovo di Claudio Ranieri, anche la posizione di Fabio Quagliar ...