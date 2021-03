Pioli: “L’obiettivo è andare in Champions. E’ il momento di stringere i denti” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della gara con l’Hellas Verona di domani. Queste le sue parole: “Affronteremo un’ottima squadra come il Verona. Juric sta facendo un grande lavoro da due anni, la loro squadra è fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l’Atalanta, con la Juve ha raccolto due pareggi. E’ una squadra di valore. Dobbiamo fare molto movimento, perchè loro sono forti nell’uno contro uno”. Un Milan da alti e bassi: “Per giocare alcune partite bisogna affrontare avversari che ti concedono spazio, con la Roma è stato così. Aspettarsi la stessa partita contro l’Udinese che è bravo a non farti giocare, è difficile anche trovare il ritmo e l’intensità. La squadra si è impegnata e ha dato tutto. Se non alzi ritmo e qualità paghi. Siamo comunque ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefano, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della gara con l’Hellas Verona di domani. Queste le sue parole: “Affronteremo un’ottima squadra come il Verona. Juric sta facendo un grande lavoro da due anni, la loro squadra è fisica e tecnica, sempre aggressiva. Bisogna affrontarla con attenzione, è stato in grado di battere il Napoli e l’Atalanta, con la Juve ha raccolto due pareggi. E’ una squadra di valore. Dobbiamo fare molto movimento, perchè loro sono forti nell’uno contro uno”. Un Milan da alti e bassi: “Per giocare alcune partite bisogna affrontare avversari che ti concedono spazio, con la Roma è stato così. Aspettarsi la stessa partita contro l’Udinese che è bravo a non farti giocare, è difficile anche trovare il ritmo e l’intensità. La squadra si è impegnata e ha dato tutto. Se non alzi ritmo e qualità paghi. Siamo comunque ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli: “Champions? Se non dovessimo andare, saremo delusi. Vogliamo farcela”: L’obiettivo del Milan è tornare in Ch… - infoitsport : Milan, l'obiettivo è tornare in Champions. Pioli: 'Continuo a ripetere che ci sono 7 squadre forti' - notizie_milan : Champions, la scommessa di Pioli: il mister fissa l’obiettivo del Milan - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, l'obiettivo è tornare in Champions. Pioli: 'Continuo a ripetere che ci sono 7 squadre forti' - TuttoMercatoWeb : Milan, l'obiettivo è tornare in Champions. Pioli: 'Continuo a ripetere che ci sono 7 squadre forti' -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli L’obiettivo Milan, rosso nel bilancio 2020: perdite da 1 miliardo per la Rossoneri Lux Corriere della Sera