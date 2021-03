Papa Francesco in Iraq, lo storico incontro con l'ayatollah Al Sistani (Di sabato 6 marzo 2021) Il Papa , al suo secondo giorno in Iraq , incontra il grande ayatollah Al Sistani . Lasciata la Nunziatura Apostolica a Baghdad, Francesco si è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale di ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Il, al suo secondo giorno in, incontra il grandeAl. Lasciata la Nunziatura Apostolica a Baghdad,si è trasferito in auto all'Aeroporto Internazionale di ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - bepino19 : RT @mariannaaprile: Quel gran figo di Francesco. [fine del dotto e laico editoriale sul Papa in Iraq] - repubblica : ?? Papa Francesco in Iraq: incontro con l'ayatollah Al-Sistani nel segno della collaborazione fra religioni -