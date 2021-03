L’8 marzo Il Soroptimist Club e il Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila inaugurano una “stanza per se” (Di sabato 6 marzo 2021) UNO SPAZIO PROTETTO PER LE DONNE E PER TUTTE LE VITTIME DI VIOLENZE L’AQUILA – Ancora un’iniziativa del Soroptimist Club L’Aquila in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri della città capoluogo.L’8 marzo, nella Giornata mondiale dedicata alla Donna, alle ore 10:30 sarà inaugurata “La stanza tutta per sé” presso la Caserma dei Carabinieri dell’Aquila, in Via Beato Cesidio, un luogo adeguatamente arredato dal Soroptimist Club, riservato ed accogliente, esclusivamente dedicate alle donne e a tutte le vittime di violenza, dove possano sentirsi sostenute nel delicato momento della denuncia di abusi, maltrattamenti e atti persecutori. La stanza è il luogo sicuro nel ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 marzo 2021) UNO SPAZIO PROTETTO PER LE DONNE E PER TUTTE LE VITTIME DI VIOLENZE L’AQUILA – Ancora un’iniziativa delL’Aquila in collaborazione con ildeidella città capoluogo.L’8, nella Giornata mondiale dedicata alla Donna, alle ore 10:30 sarà inaugurata “Latutta per sé” presso la Caserma dei, in Via Beato Cesidio, un luogo adeguatamente arredato dal, riservato ed accogliente, esclusivamente dedicate alle donne e a tutte le vittime di violenza, dove possano sentirsi sostenute nel delicato momento della denuncia di abusi, maltrattamenti e atti persecutori. Laè il luogo sicuro nel ...

