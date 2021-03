“Finalmente”. Sanremo 2021, arriva una bella notizia per Amadeus. Cos’è successo (Di sabato 6 marzo 2021) Anche la 71esima edizione del Festival di Sanremo sta volgendo al termine, tra alti (pochi) e bassi, e la media degli ascolti a quanto pare non vuole proprio saperne di regalare gioie ad Amadeus, che pure si è tanto prodigato nei mesi scorsi per regalarci un Festival degno di questo nome, ma il periodo che stiamo vivendo gli rema contro. Gli ascolti della quarta puntata Vediamo dunque nella quarta puntata andata in onda venerdì 5 marzo quanti telespettatori hanno seguito le esibizioni di parte del mondo canoro italiano. Dall’inizio alle ore 23:00 hanno guardato il Festival di Sanremo 10.565.000 di telespettatori segnando uno share del 38,4%; nella seconda parte della chiusura, fino alle 2:00 sono stati 6.083.000 i telespettatori, per uno share del 46,9%. Facendo una media della serata dunque arriviamo a 8 milioni e ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 6 marzo 2021) Anche la 71esima edizione del Festival dista volgendo al termine, tra alti (pochi) e bassi, e la media degli ascolti a quanto pare non vuole proprio saperne di regalare gioie ad, che pure si è tanto prodigato nei mesi scorsi per regalarci un Festival degno di questo nome, ma il periodo che stiamo vivendo gli rema contro. Gli ascolti della quarta puntata Vediamo dunque nella quarta puntata andata in onda venerdì 5 marzo quanti telespettatori hanno seguito le esibizioni di parte del mondo canoro italiano. Dall’inizio alle ore 23:00 hanno guardato il Festival di10.565.000 di telespettatori segnando uno share del 38,4%; nella seconda parte della chiusura, fino alle 2:00 sono stati 6.083.000 i telespettatori, per uno share del 46,9%. Facendo una media della serata dunque arriviamo a 8 milioni e ...

Advertising

IlContiAndrea : LEZIONI DI VOLO di #Wrongonyou è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’ di #RTL1025, realizzat… - rtl1025 : ?? Anche @MarroneEmma stasera si è esibita sul palco di #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - rtl1025 : ?? @wrongonyou è il vincitore della classifica di #FinalmenteSanremo per le Nuove Proposte! ?? #Sanremo2021… - tano2763 : RT @Antonel15773761: Beatrice Venezi schiaffeggia Boldrini & Co. in diretta nazionale a #sanremo : “Sono direttore, non direttrice d’orches… - SorryNs : RT @Antonel15773761: Beatrice Venezi schiaffeggia Boldrini & Co. in diretta nazionale a #sanremo : “Sono direttore, non direttrice d’orches… -