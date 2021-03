Bayern-Dortmund 4-2 E Lewandowski-Haaland finisce 3-2

(Di sabato 6 marzo 2021) Il Borussiaspreca una grande chance nel “Klassiker” di oggi contro ilMonaco, valido per la 24a giornata di Bundesliga. Ospiti avanti di due reti grazie alla doppietta del solitonei primi 9?, chance mancata di 0-3 e sale in cattedra il team di Flick, che risponde con la doppietta diper andare a riposo sul 2-2. Le chance fioccano da entrambi i lati nella ripresa ma nel finale la spuntano i bavaresi, Goretzka rompe gli equilibri all’88’ eottiene la tripletta personale allo scadere. I Campioni del Mondo in carica mantengono le distanze sul Lipsia e restano in testa al campionato con due lunghezze di vantaggio. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Bayern-Borussia Dortmund è iniziata da 9 minuti... HAALAND HA GIA' FATTO DOPPIETTA ?? - Direttaofficial : #Bundesliga Tripletta di #Lewandowski nel successo del Bayern sul Borussia Dortmund. Bavaresi sempre in testa, ma… - RSIsport : ?????? Il #Bayern fa suo il Klassiker di #Bundesliga battendo 4-2 il #Dortmund. Alla doppietta di Haaland risponde Le… - pasqualinipatri : Bayern Monaco, successo contro il Borussia Dortmund nel finale - laziopress : Bayern Monaco, successo contro il Borussia Dortmund nel finale -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Dortmund

Metropolitan Magazine

A tra poco con il report Calciomercato 2020 - 2021 Juventus: Locatelli o Jorginho a giugno. Haaland lascia? 04/03/2021 A 07:10 Bundesligaspaventoso: 5 gol al Colonia e Lazio avvisata 01/03/2021 A 09:30 Calciomercato 2020 - 2021 Juve: scambio Dybala - Icardi col PSG?su Koulibaly 28/...Commenta per primo 45 gol in 46 partite con la maglia del Borussia. Con la doppietta realizzata nel primo tempo contro ilMonaco, Erling Haaland ha aggiornato ancora il suo score pazzesco. Quasi una rete ogni gara da quando veste la maglia dei ...Il Bayern Monaco ha vinto il Klassiker della Bundesliga sconfiggendo per 4-2 il Borussia Dortmund. La doppietta confezionata da Haaland in appena 9' aveva illuso i gialloneri, che però alla distanza h ...Il Klassiker ha regalato spettacolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 4-2. Al Borussia Dortmund non è bastata la doppietta di Haaland.