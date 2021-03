Atp Rotterdam 2021, Fucsovics pialla Coric: finale contro Rublev per l’ungherese (Di sabato 6 marzo 2021) l’ungherese Marton Fucsovics si qualifica alla finale dell’ATP Rotterdam 2021: affronterà il russo Andrej Rublev, il quale ha avuto la meglio in due set sul greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 59 al mondo, invece, è stato nettamente superiore contro il croato Borna Coric: netta la sua vittoria col punteggio di 6-4 6-1. Il 29enne, alla sua sesta vittoria consecutiva in questo torneo, può ora vincere il suo secondo titolo. E’ la terza volta che l’ungherese partecipa alla rassegna olandese: l’anno scorso è uscito al primo turno mentre nel 2019 è arrivato ai quarti di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021)Martonsi qualifica alladell’ATP: affronterà il russo Andrej, il quale ha avuto la meglio in due set sul greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 59 al mondo, invece, è stato nettamente superioreil croato Borna: netta la sua vittoria col punteggio di 6-4 6-1. Il 29enne, alla sua sesta vittoria consecutiva in questo torneo, può ora vincere il suo secondo titolo. E’ la terza volta chepartecipa alla rassegna olandese: l’anno scorso è uscito al primo turno mentre nel 2019 è arrivato ai quarti di. SportFace.

