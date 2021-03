Alessandro Cattelan sbarca in RAI con un nuovo programma (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo aver detto addio a X Factor, Alessandro Cattelan arriva in RAI con un nuovo programma, sul primo canale, che dovrebbe partire in primavera. Alessandro Cattelan approda in RAI? Sì, e la conferma è arrivata quasi indirettamente oggi a Sanremo in conferenza stampa dal direttore di Rai1 Stefano Coletta. L'addio tra le lacrime di Alessandro Cattelan a X Factor aveva aperto nuovi scenari al conduttore originario di Tortona, molti avevano ventilato un suo passaggio alla Rai anche perchè contemporaneamente si era chiusa anche la fortunata esperienza del programma EPCC, trasmesso sempre su Sky. Quella che era solo un'idea oggi è diventata certezza. Già Dagospia aveva rivelato che a contattare Alessandro era stato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo aver detto addio a X Factor,arriva in RAI con un, sul primo canale, che dovrebbe partire in primavera.approda in RAI? Sì, e la conferma è arrivata quasi indirettamente oggi a Sanremo in conferenza stampa dal direttore di Rai1 Stefano Coletta. L'addio tra le lacrime dia X Factor aveva aperto nuovi scenari al conduttore originario di Tortona, molti avevano ventilato un suo passaggio alla Rai anche perchè contemporaneamente si era chiusa anche la fortunata esperienza delEPCC, trasmesso sempre su Sky. Quella che era solo un'idea oggi è diventata certezza. Già Dagospia aveva rivelato che a contattareera stato ...

