Zlatan Ibrahimovic, tutte le auto più belle del suo garage (Di venerdì 5 marzo 2021) Le auto di Zlatan Ibrahimovic mostrano tutta la passione per i motori del campione svedese, capace di spostarsi dai campi da calcio al palco del Festival di Sanremo con una totale disinvoltura. L'attaccante del Milan, peraltro, ha ormeggiato proprio nel porto ligure il suo yacht da 20 milioni di euro, per trovare riparo quando non è impegnato sul palco dell'Ariston. La passione per i natanti, dunque, si accompagna a quella per le supercar e Ibra ne ha avute davvero tante durante la sua carriera ultra ventennale. Ibrahimovic, infatti, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Malmo, nel 1999, per poi passare all'Ajax e iniziare la sua avventura in Italia, prima a Torino (sponda bianconera) e poi a Milano con l'Inter. Da qui Ibra si trasferì al Barcellona, prima di tornare in Lombardia per giocare col Milan e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ledimostrano tutta la passione per i motori del campione svedese, capace di spostarsi dai campi da calcio al palco del Festival di Sanremo con una totale disinvoltura. L'attaccante del Milan, peraltro, ha ormeggiato proprio nel porto ligure il suo yacht da 20 milioni di euro, per trovare riparo quando non è impegnato sul palco dell'Ariston. La passione per i natanti, dunque, si accompagna a quella per le supercar e Ibra ne ha avute davvero tante durante la sua carriera ultra ventennale., infatti, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Malmo, nel 1999, per poi passare all'Ajax e iniziare la sua avventura in Italia, prima a Torino (sponda bianconera) e poi a Milano con l'Inter. Da qui Ibra si trasferì al Barcellona, prima di tornare in Lombardia per giocare col Milan e ...

Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - IlContiAndrea : ATTENZIONE SGUB @FQMagazineit @fattoquotidiano Zlatan #Ibrahimovic bloccato in autostrada per un incidente: risch… - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della terza serata ?? Donato Grande, campione paralimpico e grande tifoso del Milan, ha re… - Jessthesohodoll : RT @notgiorgiab: achille lauro truccato da statua pronto per essere posizionato nel giardino di zlatan ibrahimovic - Luisa70368354 : RT @Raiofficialnews: 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? -