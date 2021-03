Sci di fondo oggi, Mondiali 2021: orari, tv, programma staffetta uomini (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono non meno di 18 le staffette che parteciperanno, tra poche ore, alla 4×10 maschile, la terzultima gara di questi Mondiali di sci di fondo che andrà in scena a Oberstdorf, dove la neve crea difficoltà ormai sempre più chiare. Il duello sarà quello solito, Norvegia-Russia, presumibilmente senza avversari di sorta a modificare la situazione. Klaebo contro Bolshunov: sarà questa la sfida, in un panorama che sembra quasi voler lasciare solo a loro due il palco finale. Dietro sarà piuttosto incerta la lotta per il bronzo, con Francia, Finlandia e Svezia che sembrano però avere qualcosa in più in questo senso. Com’è noto, l’Italia non c’è: tutto il contingente azzurro è a casa per via di membri dello staff positivi al Covid-19, il che ha rispedito a casa prima i saltatori, poi i fondisti e i combinatisti assieme. La staffetta 4×10 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono non meno di 18 le staffette che parteciperanno, tra poche ore, alla 4×10 maschile, la terzultima gara di questidi sci diche andrà in scena a Oberstdorf, dove la neve crea difficoltà ormai sempre più chiare. Il duello sarà quello solito, Norvegia-Russia, presumibilmente senza avversari di sorta a modificare la situazione. Klaebo contro Bolshunov: sarà questa la sfida, in un panorama che sembra quasi voler lasciare solo a loro due il palco finale. Dietro sarà piuttosto incerta la lotta per il bronzo, con Francia, Finlandia e Svezia che sembrano però avere qualcosa in più in questo senso. Com’è noto, l’Italia non c’è: tutto il contingente azzurro è a casa per via di membri dello staff positivi al Covid-19, il che ha rispedito a casa prima i saltatori, poi i fondisti e i combinatisti assieme. La4×10 km ...

