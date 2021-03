**Pd: Serracchiani, 'c'è bisogno di una guida e di un confronto schietto'** (2) (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - "Oggi la priorità è fare quel confronto più schietto che auspichi anche tu. Perché di questo c'è un grandissimo bisogno, politico. Non contiamo ministri e sottosegretari, ma decidiamo senza remore che il Governo Draghi è anche il nostro governo e che là vogliamo incidere, non lasciare che sia eterodiretto dalla Lega. Concentriamoci sulle cose da fare, sulle nostre priorità programmatiche, e poi su quelle costruiamo le alleanze. L'identità non sono solo affermazioni di principio ma lotte quotidiane, condivise, popolari e riconoscibili". "Spero di cuore che il Pd ritrovi al più presto la sua strada, da percorrere con tanti amici e amiche, compagne e compagni, possibilmente sempre di più. Per questo io mi spenderò sempre, e sapere che hai rinnovato la tessera è una bella notizia", conclude Serracchiani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - "Oggi la priorità è fare quelpiùche auspichi anche tu. Perché di questo c'è un grandissimo, politico. Non contiamo ministri e sottosegretari, ma decidiamo senza remore che il Governo Draghi è anche il nostro governo e che là vogliamo incidere, non lasciare che sia eterodiretto dalla Lega. Concentriamoci sulle cose da fare, sulle nostre priorità programmatiche, e poi su quelle costruiamo le alleanze. L'identità non sono solo affermazioni di principio ma lotte quotidiane, condivise, popolari e riconoscibili". "Spero di cuore che il Pd ritrovi al più presto la sua strada, da percorrere con tanti amici e amiche, compagne e compagni, possibilmente sempre di più. Per questo io mi spenderò sempre, e sapere che hai rinnovato la tessera è una bella notizia", conclude

