Meghan Markle a Oprah Winfrey, “Ora sono libera di parlare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Oprah Winfrey ha rilasciato una nuova clip sull’intervista con Harry e Meghan Markle prevista nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo sulla Cbs. La famosa giornalista ricorda alla duchessa di Sussex che l’aveva contattata per un’intervista tre mesi prima delle nozze nel maggio 2018 e che l’ex attrice le aveva risposto di non poterla fare. “Ora sono libera invece di decidere ogni cosa”, ha sottolineato poi la Markle nella clip che ha dato il titolo di apertura a tutti i tabloid britannici. Leggi anche › Meghan Markle nel secondo trailer dell’intervista a Oprah: «Non me ne starò zitta» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 marzo 2021)ha rilasciato una nuova clip sull’intervista con Harry eprevista nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 marzo sulla Cbs. La famosa giornalista ricorda alla duchessa di Sussex che l’aveva contattata per un’intervista tre mesi prima delle nozze nel maggio 2018 e che l’ex attrice le aveva risposto di non poterla fare. “Orainvece di decidere ogni cosa”, ha sottolineato poi lanella clip che ha dato il titolo di apertura a tutti i tabloid britannici. Leggi anche ›nel secondo trailer dell’intervista a: «Non me ne starò zitta» ...

13biitches : Raga che succede a Meghan Markle???? - thatsabbb_ : Ma qualcuno che mi riassume la questione Meghan Markle? So che farà un’intervista da Oprah e che Patrick ha scritto… - tvblogit : Oprah Winfrey intervista Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: ecco dove e quando andrà in onda - Ilamaiunagioia : Meghan la compassionevole - leggoit : #Meghan Markle, secondo attacco a Buckingham Palace: «Non so come si aspettino che restiamo in silenzio» -