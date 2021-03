Josef Fares e la rigiocabilità sopravvalutata: 'solo una piccola percentuale dei giocatori rigioca un titolo' (Di venerdì 5 marzo 2021) Josef Fares, il creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out è stato recentemente intervistato da VentureBeat in merito al prossimo gioco di Hazelight, It Takes Two. Questa volta, lo sviluppatore ha espresso la sua opinione in modo diretto su un argomento particolare: la rigiocabilità nei videogiochi. "OK, ecco il punto. Sarò breve. La rigiocabilità nasconde insidie, dovremmo stare molto attenti a parlarne, perché tutte le statistiche mostrano che i giocatori non finiscono nemmeno i giochi. La parte insidiosa è che tutti parlano di rigiocabilità. Ma chi rigioca davvero i titoli? Forse una piccola percentuale di utenti lo fa. Dovremmo concentrarci su quanti ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021), il creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out è stato recentemente intervistato da VentureBeat in merito al prossimo gioco di Hazelight, It Takes Two. Questa volta, lo sviluppatore ha espresso la sua opinione in modo diretto su un argomento particolare: lanei videogiochi. "OK, ecco il punto. Sarò breve. Lanasconde insidie, dovremmo stare molto attenti a parlarne, perché tutte le statistiche mostrano che inon finiscono nemmeno i giochi. La parte insidiosa è che tutti parlano di. Ma chidavvero i titoli? Forse unadi utenti lo fa. Dovremmo concentrarci su quanti ...

