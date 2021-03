(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La partita di domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. E' una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa allantus servirà la partita”. Lo ha detto Simonein conferenza alla vigilia dintus-. Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla situazione dell'infermeria che in qualche modo ne condizionerà le scelte. “Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in allenamento. Domani deciderò con tranquillità”, ha dichiarato, che sul suo futuro sulla panchina dellacontinua a dimostrare grande serenità. “Non c'è nessun problema sul rinnovo. Col presidente c'è sintonia”, ha tagliato corto ...

laziopress : CONFERENZA INZAGHI – “Dopo la sconfitta con il Bologna ci siamo confrontati. A Torino servirà la gara perfetta.”… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Simone Inzaghi pronto a rinnovare con la Lazio: 'Con Lotito c'è grandissima sintonia' - pasqualinipatri : CONFERENZA INZAGHI – “Dopo la sconfitta con il Bologna ci siamo confrontati. A Torino servirà la gara perfetta.”… - Italpress : Inzaghi “Con Juve serve Lazio perfetta, match decisivo” - boats1899 : @cerucrazia @UCommentator2 Quindi stai dicendo che Inzaghi è un incapace è 7' con questa rosa. E in 5 anni è andato una volta e basta in CL -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Con

... Simoneha presentato Juventus - Lazio in conferenza stampa. Ecco come si è espresso il ... Ho ancora 24 ore per decidere, avremo un leggero allenamento domattina e decideròtranquillità'. ...Lo ha detto Simonein conferenza alla vigilia di Juventus - Lazio. E sulla formazione: "Le ... Domani decideròtranquillità". "Non c'è nessun problema sul rinnovo. Col presidente c'è ...Lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia di Juventus-Lazio. E sulla formazione: "Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in ...La settimana di polemiche post Lazio-Torino si avvia alla conclusione con i biancocelesti pronti a far parlare nuovamente il campo. Domani sera i ragazzi d’Inzaghi saranno infatti impegnati contro la ...