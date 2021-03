Icardi erede di Ronaldo | la Juve ci pensa

(Di venerdì 5 marzo 2021) Cristianoe lantus potrebbero separarsi a fine stagione. Le ripercussioni economiche legate alla pandemia da Coranavirus hanno avuto un impatto pesante sulle casse del club bianconero che starebbe cosindo di liberarsi dell’ingaggio pesante del fenomeno portoghese (31 milioni netti a stagione) al quale dovrebbe succedere quel Maurogià cercato in passato. Maurosarà l’diallantus? L’ attaccante argentino del Psg è sempre stato un obiettivo dellantus che ha tentato fino all’ ultimo lo scorso anno di strapparlo all’Inter prima che finisse al Psg. La prossima estate, però, potrebbe essere la volta buona per vedere Maurito a Torino considerata la volonta dei francesi di puntare ...

Ultime Notizie dalla rete : Icardi erede

- Una fascia tormentata, quella interista, dopo l'addio di Javier Zanetti . Prima Andrea Ranocchia , poi Mancini che promuove Mauro, con parte dello spogliatoio scontenta; poi Spalletti ...Il giocatore che arriva dal CSKA Mosca dove a dire il vero non ha sfondato contrariamente alle aspettative della vigilia, in Argentina è considerato il nuovo, dove ha anche fatto la trafila ...La Juventus starebbe valutando la cessione di Ronaldo per limitare gli ingaggi e Mauro Icardi sembra essere il suo erede designato ...L'Inter ha il suo Capitan Futuro. A Roma fu Daniele De Rossi, legato a quel soprannome per troppo tempo, tanto che è stato capitano giallorosso vero e ...