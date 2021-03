I 10 segreti (e trucchi) per vincere Masterchef (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno su mille ce la fa, non solo a Masterchef Italia. Però, la fortuna c’entra poco: magari riesce a tirarti fuori da una situazione pericolosa ma, edizione dopo edizione, in finale arrivano regolarmente in più bravi e la spunta quello che la interpreta meglio, in questo caso Francesco Aquila. «Non mi aspettavo un livello così elevato nelle preparazioni – ci ha detto Chicco Cerea, ospite della penultima puntata insieme al n.1 mondiale Mauro Colagreco – dal punto di vista tecnico potrebbero entrare nella brigata di un buon ristorante, manca ancora il “mestiere” e l’esperienza sul campo perchè un contro è un talent, un altro la quotidiana battaglia per servire in tempo i clienti». In effetti, uno dei punti (regolarmente) deboli degli aspiranti chef è rappresentato dalle prove esterne dove si evidenzia spesso l’incapacità di una corretta tempistica e la difficoltà di saper lavorare insieme. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Uno su mille ce la fa, non solo a Masterchef Italia. Però, la fortuna c’entra poco: magari riesce a tirarti fuori da una situazione pericolosa ma, edizione dopo edizione, in finale arrivano regolarmente in più bravi e la spunta quello che la interpreta meglio, in questo caso Francesco Aquila. «Non mi aspettavo un livello così elevato nelle preparazioni – ci ha detto Chicco Cerea, ospite della penultima puntata insieme al n.1 mondiale Mauro Colagreco – dal punto di vista tecnico potrebbero entrare nella brigata di un buon ristorante, manca ancora il “mestiere” e l’esperienza sul campo perchè un contro è un talent, un altro la quotidiana battaglia per servire in tempo i clienti». In effetti, uno dei punti (regolarmente) deboli degli aspiranti chef è rappresentato dalle prove esterne dove si evidenzia spesso l’incapacità di una corretta tempistica e la difficoltà di saper lavorare insieme.

