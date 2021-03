TV7Benevento : Fisco: sindacati, 'lotta evasione priorità assoluta, rendere più efficace cashback'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco sindacati

Il Tempo

Ora toccherà al Governo Draghi agire, d'altronde, dai giri di consultazioni con Associazioni di categoria,, industriali , il tratto comune è stato la riforma del. Per ora ci sono le ...Dialogo aperto sulle riforme: ammortizzatori sociali ma anchepiù equo e P.a. Per Sbarra resta anche importante "l'unità di azione con Cgil e Uil, su cui Annamaria Furlan ha impegnato tante ...Mario Draghi cancella il bollo auto? Non è così, ma forse condono del bollo non pagato tra 2000 e 2015 (cartelle esattoriali Dl Sostegno).Condividi questo articolo:Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “In Italia ci sono 110 miliardi di evasione all’anno e la lotta all’evasione deve essere la priorità assoluta. Il cashback incentivando l’uso della ...