Coma_Cose | chi sono | età | carriera | Instagram Testo e video della canzone di Sanremo 2021 “Fiamme negli occhi” | degli ospiti di Oggi è un altro giorno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 conè un, il programma in onda a partire dalle 14 e condotto da Serena Bortone. Tra glidi, giovedì 4 marzo, direttamente in collegamento daci saranno anche i Coma Cose. Leggi anche:: chii 26 cantanti in gara, duetti, date Coma Cose a: chi, età,Coma Cose partecipano per la prima volta a. E’ un duo musicale indie-rock e pop rap italiano che si è formato a Milano nel 2017 ed è composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Fausto (precedentemente noto come Edipo) ...