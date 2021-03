Aiways - Si amplia la rete di distribuzione in Europa

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 5 marzo 2021) La, una delle tante startup cinesi specializzate nella produzione di veicoli elettrici, sta progressivamentendo la suacommerciale in, così da accrescere la presenza sui mercati esteri e ridurre l'esposizione alla crescente concorrenza in madrepatria. Secondo il quotidiano giapponese Nikkei, dopo gli accordi disottoscritti l'anno scorso in Germania e Belgio per la vendita della Suv di medie dimensioni U5, a gennaio sono state firmate analoghe intese con partner locali in Francia e Belgio. Ulteriore espansione. L'obiettivo dell'azienda cinese è sfruttare la continua crescita del mercato delle elettriche nel Vecchio continente: secondo i dati del sito svedese ev-volumes.com, l'anno scorso le vendite di veicoli a batteria insono cresciute ...