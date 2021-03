Zona rossa e arancione, Rt e contagi: regioni a rischio (Di venerdì 5 marzo 2021) Zona arancione rafforzata in Lombardia. Campania verso la Zona rossa. Misure e regole più restrittive, con nuovi divieti, sono destinate ad allargarsi per la diffusione del coronavirus, spinto dalle varianti del covid. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10 regioni. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865 contagi e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19. Si è mossa in anticipo la Lombardia, reduce da una giornata con 5.174 contagi e 59 morti, con un’ordinanza che istituisce la Zona arancione rafforzata fino al 14 marzo: scuola chiusa, vietate visite ad ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021)rafforzata in Lombardia. Campania verso la. Misure e regole più restrittive, con nuovi divieti, sono destinate ad allargarsi per la diffusione del coronavirus, spinto dalle varianti del covid. Una settimana l’indice Rt si attestava a 0.99 ma superava la soglia di 1 in ben 10. Oggi la mappa dell’Italia, che archivia il 4 marzo con 22.865e il tasso di positività al 6,7%, verrà ridefinita in base ai dati del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19. Si è mossa in anticipo la Lombardia, reduce da una giornata con 5.174e 59 morti, con un’ordinanza che istituisce larafforzata fino al 14 marzo: scuola chiusa, vietate visite ad ...

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - SkyTG24 : Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa” - GiuseppePepe10 : RT @La_manina__: Scuole chiuse in zona rossa e nelle aree con 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Ma i difensori della scuola? Quelli che c… - hornyposter7 : RT @MarilenaStilio: Qui da noi a Pescara è zona rossa, e da voi?... Se volete approfondimenti sulla zona rossa venite sul mio Onlyfans ????????… -