WTA Lione 2021 | Mladenovic avanti | Garcia no Derby francese Burel-Ferro ai quarti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Solo tre teste di serie su otto si spingono fino aidi finale del torneo WTA 250 di, nel quale si sono giocati oggi gli ultimi cinque incontri di secondo turno con soddisfazioni e delusioni allo stesso tempo per le padrone di casa. In chiave transalpina ad andareè la numero 4 del seeding, Kristina, che si libera con un chiaro 6-4 6-2 della russa Margarita Gasparyan, cliente usualmente non così semplice. Sfiderà la spagnola Paula Badosa, che con punteggio allo specchio estromette l’esperta svizzera Stefanie Voegele. E a proposito di Svizzera, è Viktorija Golubic a ritornare nel ruolo di giocatrice in grado di dar fastidio alle migliori, rifilando un 6-1 6-2 perentorio a una versione non propriamente esaltante di Caroline, che era stata il vero e proprio volto del ...