Vaccini: l'Ema avvia esame su Sputnik V (Di giovedì 4 marzo 2021) Si accelerano i tempi, fra poco arriverà un altro vaccino in grado di combattere il Covid 19. L'Ema ha avviato la valutazione dell'antidoto russo, Sputnik V, sviluppato da Gamaleya, il centro ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) Si accelerano i tempi, fra poco arriverà un altro vaccino in grado di combattere il Covid 19. L'Ema hato la valutazione dell'antidoto russo,V, sviluppato da Gamaleya, il centro ...

TgLa7 : ??#Vaccini: Riunione straordinaria el comitato per i medicinali #Ema l'11 marzo per possibile ok a Johnson&Johnson - repubblica : ?? Vaccini, Ema avvia la revisione (in attesa dalla domanda) dello Sputnik V - Agenzia_Ansa : La decisione di avviare la revisione in tempo reale, fa sapere Ema, si basa su studi sugli adulti. La revisione con… - tvbusiness24 : #Vaccini, l’#Ema dà il via alla valutazione dello #Sputnik V - Agenpress : Vaccini. Mosca, pronti a fornire dosi Sputnik per 50 mln di europei dopo ok Ema -