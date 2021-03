Taioli (Bper): "Quotazione sotto pandemia per alcune imprese è stata opportunità" (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ci sono imprese che possono andare sul mercato nonostante la pandemia perché hanno opportunità da cogliere a volte anche grazie alla pandemia stessa". Così Stefano Taioli, Head of Investment Banking di Bper Banca, nel rispondere alla domande al termine dell'evento 'Investire dopo la pandemia. Prospettive per le Pmi italiane. Multipli correnti e valutazioni delle Ipo', organizzato dall'istituto di credito. La Quotazione, ha detto ancora, "dipende dal settore, dall'azienda e dal suo modello di business. Osai è stato un esempio virtuoso, senza la Quotazione non avrebbe colto le opportunità. Poi - ha aggiunto - ci sono settori particolarmente toccati dagli effetti pandemia che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ci sonoche possono andare sul mercato nonostante laperché hannoda cogliere a volte anche grazie allastessa". Così Stefano, Head of Investment Banking diBanca, nel rispondere alla domande al termine dell'evento 'Investire dopo la. Prospettive per le Pmi italiane. Multipli correnti e valutazioni delle Ipo', organizzato dall'istituto di credito. La, ha detto ancora, "dipende dal settore, dall'azienda e dal suo modello di business. Osai è stato un esempio virtuoso, senza lanon avrebbe colto le. Poi - ha aggiunto - ci sono settori particolarmente toccati dagli effettiche ...

