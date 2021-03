Soccorsi sciatori di Trieste al rientro dal Monte Lussari

Leggi su udine20

(Di venerdì 5 marzo 2021) La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è intervenuta questo pomeriggio per soccorrere duedii quali aldalhanno sbagliato itinerario di discesa perdendo l’orientamento. Glisi sono spostati troppo sul versante che conduce verso i Fusine e, accortisi dell’errore, han chiamato il NUE112 per ricevere indicazioni. La Sores ha fornito le coordinate della loro posizione ai soccorritori e gli escursionisti hanno fornito ulteriori elementi dicendo di vedere le piste da sci del Florianca, dal punto in cui si trovavano. I soccorritori sono riusciti a raggiungerli velocemente grazie alla collaborazione di Promotur con l’aiuto di un gatto delle nevi che li ha portati in quota.L’intervento si è concluso alle 18.