Sanremo | Elodie porta sul palco la sua adolescenza difficile e si commuove

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Vengo da un quartiere popolare, ho sempre voluto fare questo lavoro ma pensavo fosse un sogno troppo grande. Troppe volte non mi sono data la possibilità”.suldell’Ariston la suain una periferia disagiata di Roma, raccontando le tappe che l’hannota al successo dopo aver pensato tante volte di mollare. “A vent’anni avevo deciso che per me la musica era già finita –ha detto l’artista- Ma sono stata molto fortunata, perché ho fatto un incontro fortunatissimo”. La cantante si è dunque commossa fino alle lacrime presentando Mauro Tre, il pianista jazz che l’ha aiutata e sostenuta proprio “nel momento più buio”, e che “questa sera è con me sul”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Sanremo2021, al via la seconda serata. Sul palco Amadeus e Fiorello. Si parte con le Nuove Proposte #ANSA - repubblica : Elodie regina della seconda serata: ecco la performance che ha convinto tutti - fanpage : #Elodie arriva sul palco a #Sanrem2021, 'persino i palloncini stanno applaudendo' - roagnaandrea : - fanpage : Le donne salvano il Festival. Sono loro a dare energia e forza alla seconda serata di #Sanrem2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Elodie

partecipa al Festival dima stavolta, sull'Ariston, presenta insieme ad Amadeus e Fiorello. Un ingresso trionfale per l'artista subito apprezzato dai social. Su Twitter tantissimi ...A fare gli onori di casa, accanto ad Amadeus e a Fiorello, una splendida"Volevo dirti grazie, perché mi hai dato una possibilità dove non me la sono data io", l'ha ringraziato Elodie. "Pensavo che il jazz fosse troppo in alto per me, ma sbagliavo perché al jazz non intere ...Sanremo 2021, la classifica generale dopo la seconda serata vede Ermel Meta al primo posto, al secondo Annalisa, terzo Irama. ultimo posto per Aiello. LA CLASSIFICA DI SANREMO 2021 ...