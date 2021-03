**Sanremo: Al Bano, 'Fedez-Michielin in Felicità? Fantastici ed eccentrici'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Se mi sono piaciuti Fedez e Francesca Michielin in 'Felicità'? Fantastici ed eccentrici". Così Al Bano, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos, commenta l'esibizione di Fedez e Francesca Michielin, che nella serata delle cover hanno presentato un medley di cui parte importante era il celebre brano 'Felicità' portato al successo proprio da Al Bano e Romina. E alla domanda se lo stile dei due artisti gli sia sembrato troppo 'distante' da quello della canzone, il cantante di Cellino San Marco risponde senza esitare: "L'artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere -dice Al Bano -io mi sono molto divertito". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Se mi sono piaciutie Francescain ''?ed". Così Al, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos, commenta l'esibizione die Francesca, che nella serata delle cover hanno presentato un medley di cui parte importante era il celebre brano '' portato al successo proprio da Ale Romina. E alla domanda se lo stile dei due artisti gli sia sembrato troppo 'distante' da quello della canzone, il cantante di Cellino San Marco risponde senza esitare: "L'artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere -dice Al-io mi sono molto divertito".

