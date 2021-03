Sanremo 2021, Achille Lauro: “Stasera sarò pop” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Le mie benedizioni sono in realtà un invito a vivere la vita con il senso che ognuno desidera. Realizzare i propri sogni, nella totale libertà. Questa notte sarò il genere più incompreso della storia, il pop. Questo è un viaggio che sarà davvero chiaro solo alla fine. Davanti a Dio siamo tutti uguali”. Lo afferma Achille Lauro, spiegando il senso delle sue performance al 71mo festival di Sanremo. “Cinque generi musicali raccontati attraverso cinque canzoni e cinque performance -spiega Lauro- Ho raccontato il glam rock, non vestendo i panni di un personaggio, ma incarnandone l’essenza. Sono stato il rock and roll per rivivere la leggerezza e la sensualità degli anni ‘50. Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori. Generi che hanno definito e influenzato non solo la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) “Le mie benedizioni sono in realtà un invito a vivere la vita con il senso che ognuno desidera. Realizzare i propri sogni, nella totale libertà. Questa notteil genere più incompreso della storia, il pop. Questo è un viaggio che sarà davvero chiaro solo alla fine. Davanti a Dio siamo tutti uguali”. Lo afferma, spiegando il senso delle sue performance al 71mo festival di. “Cinque generi musicali raccontati attraverso cinque canzoni e cinque performance -spiega- Ho raccontato il glam rock, non vestendo i panni di un personaggio, ma incarnandone l’essenza. Sono stato il rock and roll per rivivere la leggerezza e la sensualità degli anni ‘50. Il mio sarà un viaggio nei generi musicali, i quadri ne saranno i contenitori. Generi che hanno definito e influenzato non solo la ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - vago7858 : RT @repubblica: Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliative ai m… - iden71 : @Sanremo_2021 Io Bugo....mi fa morir.........dal ridere... -