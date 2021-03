Pd | Zingaretti si dimette | “Basta stillicidio | via per amore dell’Italia e del partito” 

(Di giovedì 4 marzo 2021)sida segretario del Pd: clamoroso annuncio del referente politico. Segue un lungo sfogo nella nota ufficiale. Clamoroso in Italia: Nicolasida segretario del Pd. Ad annunciarlo è lo stesso governatore della Regione Lazio in una nota ufficiale divulgata via Facebook e non solo. Visibilmente esausto, il referente politico si L'articolo proviene da Inews.it.

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - bettasanlazzaro : RT @jacopo_iacoboni: Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Pd, adducendo questa motivazione: “Da 20 giorni nel partito che guido… - ale_barricelli0 : Ma guarda un po #Zingaretti si dimette da segretario del PD perché si parla solo di poltrone. Peccato che ci è arri… -

si è poi congedato rivendicando comunque il lavoro fatto: ' Io ho fatto la mia parte , spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e ...Nicolasida segretario del Partito Democratico. Il post su Facebook 'Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in ...ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili”. Lo annuncia su Facebook il leader d ..."Il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Qui si parla solo di poltrone e primarie" ...