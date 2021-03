**Pd: ora Assemblea all'Ok Corral, Zingaretti parte da maggioranza netta** (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

raffaellapaita : L’unico furto è stato quello di chi ha scippato il #riformismo al Pd per farne un partito che vuole un’alleanza str… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - #Zingaretti ha annunciato le dimissioni dal ruolo di segretario del Partito democratico - LiaQuartapelle : Quanto ha ragione @mariannamadia quando dice che il PD eviti l’errore del governo Conte, cioè quello di barattare i… - Ariel2575 : @StefanoFassina @Mov5Stelle PD ci ha distrutti da Monti in poi e dopo con i 5s, ora insieme per racimolare voti e p… - PieroVendramel : RT @DonazzanElena: ?? ZINGARETTI: “MI VERGOGNO CHE NEL PD DA 20 GIORNI SI PARLI SOLO DI POLTRONE” Ecco svelate le priorità di chi, prima co… -