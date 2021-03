Pallotta: "Fondo sovrano arabo interessato alla Roma? Non è vero" (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma - L'ex presidente della Roma James Pallotta ha smentito le indiscrezioni circolate questa mattina riguardo un interessamento da parte del Fondo sovrano dell'Arabia Saudita ( Saudi Public ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021)- L'ex presidente dellaJamesha smentito le indiscrezioni circolate questa mattina riguardo un interessamento da parte deldell'Arabia Saudita ( Saudi Public ...

