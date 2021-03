MG Motor torna in Italia, il network e la gamma (Di giovedì 4 marzo 2021) Il brand inglese MG, tornato dopo quindici anni sul mercato europeo, inizia lo scorso anno un capitolo di storia completamente nuovo. Lanciato nei paesi del nord Europa a fine del 2019 amplia il suo raggio di azione e nel 2020 si estende ai principali mercati del continente per arrivare ora anche in Italia. Inizia le attività nel nostro Paese con la commercializzazione di due modelli la MG ZS EV, un SUV compatto del segmento B, 100% elettrico e la MG EHS Plug-in Hybrid, introdotta lo scorso dicembre è il secondo modello MG per l’Europa. ZS EV, primo modello MG 100% elettrico in Europa è un SUV compatto, ideale per la famiglia. Con elevati standard di equipaggiamento e la guida a zero emissioni si pone ai vertici nel mercato dei crossover di segmento B. Sette anni di garanzia assicurano ai clienti una guida senza pensieri. L’elevata qualità è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Il brand inglese MG,to dopo quindici anni sul mercato europeo, inizia lo scorso anno un capitolo di storia completamente nuovo. Lanciato nei paesi del nord Europa a fine del 2019 amplia il suo raggio di azione e nel 2020 si estende ai principali mercati del continente per arrivare ora anche in. Inizia le attività nel nostro Paese con la commercializzazione di due modelli la MG ZS EV, un SUV compatto del segmento B, 100% elettrico e la MG EHS Plug-in Hybrid, introdotta lo scorso dicembre è il secondo modello MG per l’Europa. ZS EV, primo modello MG 100% elettrico in Europa è un SUV compatto, ideale per la famiglia. Con elevati standard di equipaggiamento e la guida a zero emissioni si pone ai vertici nel mercato dei crossover di segmento B. Sette anni di garanzia assicurano ai clienti una guida senza pensieri. L’elevata qualità è ...

