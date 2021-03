Maxi rissa con machete in Brianza: sei denunciati fra cui tre minorenni (Di giovedì 4 marzo 2021) Maxi rissa con machete in Brianza: sei denunciati fra due bande di giovani che si erano dati appuntamento per regolare i conti per una ragazza. Maxi rissa con machete in Brianza: sei denunciati a Desio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021)conin: seifra due bande di giovani che si erano dati appuntamento per regolare i conti per una ragazza.conin: seia Desio su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - MediasetTgcom24 : Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - Stefanialove_of : Brianza, maxi rissa tra venti ragazzi a colpi di machete: identificati anche 3 minorenni e dire che pensando all'ar… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Maxi rissa tra ragazzi con machete in #Brianza #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA -