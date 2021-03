Mascherine e camici cinesi non certificati acquistati dalla regione Lazio: tre arresti (Di giovedì 4 marzo 2021) Mascherine e camici cinesi non certificati acquistati dalla regione Lazio. È in corso da questa mattina una operazione della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Roma sull’acquisto di camici e Mascherine provenienti dalla Cina da parte della regione Lazio nella prima ondata del Coronavirus in Italia: tre le persone arrestate e 22 i milioni di euro sequestrati alla società fornitrice dei Dpi, venduti senza alcun tipo di certificazione. Continuano le indagini della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulle Mascherine cinesi acquistate dall’Italia nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 marzo 2021)non. È in corso da questa mattina una operazione della guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta coordinataprocura di Roma sull’acquisto diprovenientiCina da parte dellanella prima ondata del Coronavirus in Italia: tre le persone arrestate e 22 i milioni di euro sequestrati alla società fornitrice dei Dpi, venduti senza alcun tipo di certificazione. Continuano le indagini della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulleacquistate dall’Italia nella ...

