Mancini: 'Quel Parma - Inter da scudetto, la 'mia' porta e Ibra che mi stende come un birillo...' (Di giovedì 4 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Fprime86 : RT @DiMarzio: #ParmaInter | I ricordi di #Mancini, in quel precedente del 2008 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #RobertoMancini: 'Quel #ParmaInter da #scudetto, la 'mia' porta e #Ibra che mi stende come un birillo...' - sportli26181512 : Mancini: 'Quel Parma-Inter da scudetto, la 'mia' porta e Ibra che mi stende come un birillo...': Mancini: 'Quel Par… - pin_klo : @lpha_bloke @ildab87 @BornToRun969 @GiuliAsr1927 @fantazita @_dajedepunta_ @roberti01918030 @ZIOMAX68ASR @docsiria… - DiMarzio : #ParmaInter | I ricordi di #Mancini, in quel precedente del 2008 -